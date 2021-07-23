Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации 17 человек. В больнице находятся один взрослый и 16 детей 7-13 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Состояние больных средней тяжести и доставлены в больницы Яремча и Надворной. Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украини.Йдеться о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, повлекших тяжкие последствия. За это нарушение можно получить от пяти до восьми лет тюрьмы. Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении в детском спортивном лагере в Яблуница Ивано-Франковской области. В комплексе "Тайны Карпат" в ходе проверки нашли 62 нарушения. В частности, отель "Тайны Карпат" не входит в областной сети учреждений отдыха и оздоровления детей. Кроме того, при заезде от детей не требовали медицинские справки.