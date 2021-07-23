Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что исследование происхождения коронавируса — это не политика и не поиск виновных. В этом случае важно установить, как патоген передался человеку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gguardian. Прессекретар ВОЗ Тарик Ясаревич, отвечая на вопрос об отказе Китая от еще одной попытки выяснить происхождение коронавируса призвал все страны работать вместе в этом направлении. "В этом смысле страны действительно обязаны работать вместе и сотрудничать с ВОЗ в духе партнерства", — цитирует издание представителя организации. Он подчеркнул, что необходимость установить происхождение коронавируса — "это не о политике и не о обвинения". "По сути, это требование, которое позволит нам попытаться понять, как патоген попал в человеческую популяцию", — уточнил Ясаревич. Напомним, ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плана второго этапа расследования Происхождение коронавируса. Отметим, в США допустили, что Происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.