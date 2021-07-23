В Украине планируется отменить норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги, которую ввели весной 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина инициаторы документа ссылаются на улучшение эпидемиологической ситуации:

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, отменяется повышение на 50 процентов социальных нормативов пользование жилищно-коммунальными услугами, которое применялось при расчете размера жилищной субсидии на период распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Также дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лиц без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Авторы постановления предлагают изъять норму о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 года она предоставляется исключительно в наличной форме.

Как сообщалось ранее, министерство развития общин и территорий подготовило законопроект, который облегчает старт сноса хрущевок и строительство вместо них новых зданий большей этажности — в действующие правила внесут норму, согласно которой для реконструкции нужно будет согласие только 75% жителей, а не 100%.

В Украине может появиться новый налог на недвижимость. В Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрено облагать налогом на добавленную стоимость операции по продаже построенных квартир или домов.

В Украине грядут масштабные проверки получателей субсидий, а также тех, кто на них только претендует. Инициатором проверок выступает министерство социальной политики.