В Киевской области правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную должностным медико-социальной экспертной комиссии. Преступники требовали деньги с ветеранов АТО и ООС за присвоение группы инвалидности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора. Известно, что глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий вместе с бывшим врачом воинской части требовали с ветеранов АТО и ООС в 5000 долларов США за организацию прохождения процедуры установления группы инвалидности. Правоохранители установили более 20 фактов передачи неправомерной выгоды председателю комиссии за его сообщников и 28 пострадавших. В частности, было зафиксировано передачу части взятки — 2500 долларов США участником АТО сообщнику председателя комиссии. Силовикам удалось задержать председателя комиссии, бывшего врача воинской части и посредника после получения ими 1500 долларов. По месту работы и жительства злоумышленников были проведены обыски. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (gp.gov.ua)