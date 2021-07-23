Систематическая убыточность тепловой генерации создает угрозу не только для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, но и для будущей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-исполняющего обязанности министра энергетики Ольги Буславець. "Это несет не только значительные риски срыва отопительного сезона, но и успешному прохождению тестового режима автономной работы ОЭС Украины (физически отделившейся от энергосистем РФ и РБ) зимой в рамках подготовки к предстоящей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E", — отметила Буславець . Она отметила, что по состоянию на 23 июля из эксплуатации выведено 20 блоков тепловой генерации через: аварийные ремонты 6 блоков (1778 МВт мощности) отсутствие топлива 14 блоков (5512 МВт). По ее информации за последние 10 дней поставки угля на станции в среднем составляли 49 тыс. Тонн в сутки, а расходы — 70 тыс. Тонн. "Сейчас на складах ТЭС находится только 938 тыс. Тонн угля. Среднесуточная срабатывания угля с начала месяца — 16 тыс. Тонн", — отметила Буславець. Напомним, интеграция Украины в энергосистему ЕС запланирована на 2023. Одним из условий должно быть способность украинской энергосистемы работать отдельно от России и Беларуси в течение года.