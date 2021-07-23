В результате аварии с участием поезда и грузовика на Закарпатье пострадали пять человек. Их увезли с места инцидента каретами экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области. Сообщается, что сегодня в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле с. Рокосово Хустского района. "Там по пока неустановленной причиной столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo. На момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров. По предварительным данным в результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажирки поезда) ", — говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что грузовик выехал на переезд, несмотря на сигнализацию, в результате чего поезд снес ее и протянул несколько метров. Локомотив сошел с рельсов.