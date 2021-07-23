Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) разрешил применение вакцины Spikevax (Moderna) для детей в возрасте от 12 лет. Применять вакцину для детей можно с тем же дозировкой, что и для взрослых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление EMA. "Применение вакцины Spikevax для детей от 12 до 17 лет будет таким же, как для людей старше 18 лет. Вакцина вводится в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в 4 недели", — отметили в регуляторе. По данным EMA, исследования показали, что побочные эффекты от Spikevax у детей такие же, как и у взрослых. К эффектам относятся — боль и отек в месте укола, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, увеличение лимфоузлов, тошнота и жар. В то же время исследование показало очень высокую эффективность вакцины у детей. В частности, с 2163 детей, получивших вакцину, никто не заразился коронавируса, по сравнению с четырьмя с 1073 детей, получивших плацебо.