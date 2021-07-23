Врачи в Харькове должны были взять у женщины образец ткани для гистологии (проверить на онкологию), а вместо этого удалили грудь.

Об этом сообщает Украина 24.

Пострадавшая Елена Карманова согласилась на операцию еще в 2018 году. Тогда врачи заподозрили у нее злокачественную опухоль. Чтобы определиться с диагнозом, медики предложили женщине пройти несложную операцию, обещая, что удалят только небольшой кусочек ткани молочной железы.

«Мне уже было настолько страшно, что я согласилась. Когда я пришла в себя после наркоза, первый вопрос, что я задала медсестрам, на месте ли моя грудь. Услышав ответ, у меня началась истерика и шок, ведь я не давала согласия на такое», — сказала Карманова.

Женщина утверждает, что не давала письменного согласия на такую операцию. Одновременно с этим женщина хотела проверить слова врачей о раке в другой клинике, но удаленную железу и материал для гистологии ей так и не отдали.

Спустя несколько месяцев после ампутации женщине в письменной форме пообещали провести реконструкцию молочной железы за бюджетные деньги. Операцию должны были сделать до февраля 2019 года, однако ее до сих пор не провели.

Хирург-онколог, директор Института Николай Красносельский говорит, что при проведении операции по удалению молочной железы единственной ошибкой якобы было то, что хирург не сделал об этом официальную запись. Он также отрицает то, что женщине обещали провести реконструкцию.

В свою очередь пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами. Она требует возмещения морального вреда — 5 миллионов гривен.

В одной из частных стоматологических клиник Ирпеня Киевской области ребенку удалили все молочные зубы без согласия матери.

Рак молочной железы (груди) признан Всемирной организацией здравоохранения самым распространенным в мире. Этот вид онкологии важно распознать вовремя, ведь он хорошо поддается лечению при обнаружении на ранних стадиях. Как не пропустить начало болезни.