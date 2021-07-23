В Киеве судья Деснянского районного суда Светлана Колегаева, будучи пьяной за рулем Audi устроила аварию в Оболонском районе.

«Предварительно было установлено, что, двигаясь по улице Приречной на большой скорости водитель Audi не справилась с управлением и въехала в столб. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения», – рассказал источник Обозревателя.

На Колегаеву составили административный протокол по статье 124 КУоАП. За нарушение правил дорожного движения ей грозит штраф в размере 850 гривен или лишение прав на срок от шести месяцев до года.

Источник также сообщает, что у женщины были замечены признаки алкогольного опьянения. Ей предложили пройти освидетельствование с помощью прибора Драгер. Она отказалась это делать, но согласилась поехать к врачу-наркологу.

При этом ТСН сообщает, что женщину проверяли на приборе Драгер дважды и оба раза показали превышение нормы до шести раз, но была значительная погрешность, поэтому судья требовала более тщательной проверки.

Судья уже позвонила в суд и сообщила, что идет на больничный.

Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который утверждает, что дело не замнут.

Три человека погибли, еще девять получили травмы в результате аварии, которая произошла в районе села Печихвосты на Волыни.

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло в районе села Бурдовка Раздельнянского района Одесской области.