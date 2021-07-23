Завтра, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Ограничения могут касаться трех станций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метро". Поединок между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово) состоится завтра в 19:30. "После завершения игры возможном ограничении (закрытии) на вход станций" Дворец спорта "," Олимпийская "и" Площадь Льва Толстого ", — говорится в сообщении. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Напомним, в Киеве 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования. В связи с соревнованиями, ограничивать движение транспорта.