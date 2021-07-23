США раскритиковали статью президента Российской Федерации Владимира Путина об Украине. Американские дипломаты уверены, цель Кремля — подорвать устремления Украины.

Об этом говорится на сайте миссии США в ОБСЕ.

Напомним, Путин написал, что Россия «уважает желание украинцев видеть свою страну свободной, безопасной и процветающей»:

«Он прекрасно знает, что его утверждения не могут быть полностью реализованы, пока возглавляемые Россией силы продолжают сеять хаос на Донбассе, а также продолжают оккупацию Крыма. Действительно, вся цель агрессии Кремля в Украине — это подрыв устремлений Украины», — говорится в сообщении миссии.

Также США критикуют заявления Путина о том, что Россия «открыта к диалогу с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы»:

«Мы сожалеем, что предполагаемое обещание Путина об открытом диалоге еще не было реализовано на практике».

Напомним, накануне журналист и блогер Денис Казанский заявил, что статья Путина в основном является унылым пересказом советского учебника истории, она полна вранья и манипуляций.

Народный депутат Евгений Шевченко, которого ранее исключили из фракции «Слуга народа» назвал статью российского президента Владимира Путина «сильной смысловой статьей со стороны Кремля».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если российского коллегу интересует решение ряда кризисных вопросов.