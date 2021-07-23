В Украине могут повысить размер заработной платы на 10-15%. Причина: кадровый голод — многие специалисты устроились на сезонную работу и уехали на курорты Турции, Египта или Одессы. А разнорабочие отправились на сбор урожая в соседнюю Польшу.

Обозреватель пишет, что повышать зарплаты будут не только IT-специалистам, но и дворникам, логистам и менеджерам по продажам. Какие сотрудники востребованы в Украине?IT-специалисты

Им постоянно повышают зарплаты, поскольку таких сотрудников последние годы в Украине не хватает, рассказывает Татьяна Пашкина. Украинские компании получают все больше заказов из-за границы и нуждаются в дополнительных «рабочих руках». Самым талантливым специалистам зарплату готовы поднять на 25-30%, но большинство все же получит прибавку в 10-15%. Например, по данным портала work.ua, программисты могут рассчитывать на доход от 70 тыс. грн в месяц.Менеджеры по продажам

Это самая востребованная сейчас специальность. Конкуренция среди производителей растет, поэтому нужно больше усилий, чтобы продать товар в магазин. Как правило, менеджеры могут рассчитывать на ставку и процент от продаж, в зависимости от выполнения плана. Но уже сейчас в среднем они зарабатывают 17,5 тыс. грн в месяц. А лучшим специалистам работодатели готовы платить и по 30 тыс. грн.Продавцы-консультанты

Им готовы платить по 11 тыс. грн в месяц, хотя еще в прошлом году такую работу оценивали в 8-9 тыс. грн. И, судя по всему, зарплаты специалистов вырастут еще на 10-15% до конца этого года. Водители и грузчики

Разные компании готовы платить водителям по 16 тыс. грн в месяц, а грузчикам – по 11 тыс. грн. Но даже за более высокие зарплаты найти сотрудников не так и просто. Некоторые работодатели предоставляют им дополнительные бонусы, например, бесплатные обеды, проездной и дополнительные отгулы к официальному отпуску. Уборщики

В киевских офисах проблемы с поиском уборщиков, поэтому во многих компаниях готовы идти на уступки таким сотрудникам. Например, разрешают приходить один-два раза в день, бесплатно угощают чаем, кофе и печеньем. Таким работникам компании готовы платить 10-12 тыс. грн в месяц.

Издание отмечает, что работников не хватает из-за сезонной работы на курортах. Молодые украинцы зачастую улетают работать в иностранные отели, кафе, бары. Там их обеспечивают жильем и питанием.

Заробитчане уезжают в Польшу, ведь там зарплата обычного упаковщика чая может достигать 35 тысяч гривен. При этом людей оформляют официально и оплачивают медицинскую страховку.

Как сообщалось ранее, размер средней зарплаты в Украине составил 11 тысяч гривен согласно размещенным вакансиям и 12 тысяч — по средней указанной зарплате в резюме.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины снизилась на 44 гривны и составила 13 499 гривен по состоянию на май 2021 года.