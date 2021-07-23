В Украине зафиксировано 763 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 446 человек, умерли — 21, выздоровели — 639.

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в случае отказа будут наказывать. При этом, как известно, никакого поощрения за вакцинацию не предусмотрено.

Две дозы вакцин против коронавируса производства Pfizer и AstraZeneca показывают эффективность в борьбе против штамма Дельта.