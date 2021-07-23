В Запорожской области обнаружили редкое захоронение XV века. Остатки костей покойника археологи раскопали на Мамай-Горе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу экспедиции. "В этом году в одном из захоронений мы нашли покойника с копытцем лошади, является очень редким явлением среди захоронений этого типа", — говорится в сообщении. Известно, что на Мамай-Горе таких захоронений исследовано уже более 150, а с монетами и украшениями — 24. "Раньше в погребениях этого народа мы уже встречали остатки костей овец, лошадей и коров, свидетельствует о типе ведения хозяйства и подтверждает переход от кочевого к полукочевому образа жизни", — рассказывают археологи. Отмечено, что в большинстве случаев захоронения этих кочевников не содержат ни инвентаря, но иногда встречаются монеты и украшения, имеют бесценное значение для археологов. "В этом сезоне мы исследуем уже пятое захоронения. Все они принадлежат к представителям позднего средневековья … Это кочевники, пришедшие с Востока, или Крыма. Они контролировали одну из двух крупнейших переправ в Нижнем Поднепровье, а следовательно имели огромный политический и экономическое влияние на эту территорию до конца 15 века ", — добавляют археологи. Новости с раскопа В этом сезоне мы исследуем уже пятое захоронения. Все они принадлежат к представителям позднего средневековья. Народ, который пришел в эти края в первой половине 15 века и вдохнул в него новую жизнь. Это кочевники, пришедшие с Востока, или Крыма. Они контролировали одну из двух крупнейших переправ в Нижнем Поднепровье, а следовательно имели огромное политическое и экономическое влияние на эту территорию до конца 15 века. Эти люди принадлежали к племенам мусульманской веры и поэтому хоронили своих покойников головой на запад и с поворотом тела на юг. Статистика захоронений свидетельствует, что средняя продолжительность жизни этих людей была 30-40 лет, а также они часто умирали в довольно молодом возрасте. В большинстве случаев, их захоронения не имеют никакого инвентаря, но иногда встречаются монеты и украшения, имеют бесценное значение для археологов, ведь позволяют узнать экономические, политические и культурные связи этого народа с соседями. На Мамай-Горе таких захоронений исследовано уже более 150, а с монетами и украшениями — 24. В этом году в одном из захоронений мы нашли покойника с копытцем лошади, является очень редким явлением среди захоронений этого типа. Ранее в погребениях этого народа мы уже встречали остатки костей овец, лошадей и коров, свидетельствует о типе ведения хозяйства и подтверждает переход от кочевого к полукочевому образа жизни. Мы продолжаем работу и будем держать вас в курсе о наших новостях из раскопа. Также, подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграм чтобы держать руку на пульсе последних событий нашей экспедиции. https://instagram.com/goramamai?utm_medium=copy_link Posted by Мамай-Гора on Thursday, July 22, 2021