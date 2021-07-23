Виктор Винник поздравил украинский с Днем Независимости и спел уже давнюю и известную песню, но в неожиданном дуэте — вместе с детьми. Песня "Я из Украины" вышла в одноименном альбоме Виктора Винника и "МЭРИ" еще в 2016-м. Она сразу стала одной из визитных карточек команды, а также своеобразным манифестом в поддержку украинской идентичности и языка и получила широкое освещение и обсуждение среди различных слушательских кругов. Вот уже пять лет подряд каждое свое выступление музыканты завершают именно этим треком. Недавно хороший знакомый команды режиссер Олег Бачинский, снял для Виктора Винника и "МЭРИ" ряд клипов, а именно "Город", "Прощаться", "Пока мы здоровая" и т.п., предложил интересный совместный проект — попытаться исполнить песню "Я из Украины" вместе с учениками трускавецких школ, а также снять на нее видео. Трускавец — родной город Винника, здесь он в свое время закончил школу. Идея показалась Виктору интересной, поэтому он сразу согласился.

Кадр со съемок видео Надо заметить, что в записи приняли участие обычные дети, большинство из которых ранее встречались с пением только на уроках музыки. Но детская искренность и непосредственность сделали свое дело — и песня зазвучала совершенно по-новому. А во время съемок видео старшеклассники продекламировали фрагменты стихов Василия Стуса, это стало настоящей изюминкой клипа и наполнило работу новыми смыслами. Винник отметил, что работать над записью и съемками этого общего проекту было очень интересно, а результат получился очень символичным. В песне несколько поколений украинский объединились вокруг одной цели — еще раз провозгласить, что на карте мира есть такая страна, как Украина, и "мы из Украины!" Ранее мы писали, что Виктор Павлик растрогал нежным фото с новорожденным сыном в Буковеле.