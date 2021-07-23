В Днепропетровской области по итогам шести месяцев ДТЭК "Днепровские электросети" установил 31 тысяч "умных" счетчиков с запланированных 67 000 в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК. "Умные" счетчики помогают потребителям экономить на электроэнергии за счет ночного тарифа, который в два раза ниже дневного. Средства на установку счетчиков предусмотрены инвестиционной программой ДТЭК "Днепровские электросети" на 2021. Поэтому жителям области не нужно платить за их установку. "Умные" счетчики автоматически передают показания о потребленной электроэнергии. Тем, кто ими пользуются не нужно дополнительно сообщать оператору системы распределения данные о потребленной электроэнергии через онлайн-сервисы или колл-центр. Кроме того, новые счетчики дают возможность экономить за счет дневного и ночного использования электроэнергии может значительно сократить расходы на электричество при активном использовании ночного тарифа *. "Всего в 2021 году планируется установка 67 000" умных "счетчиков. До конца года общее количество клиентов, которым ДТЭК" Днепровские электросети "поставил умные счетчики составит 351 тыс. Установка такого счетчика не предусматривает дополнительных расходов со стороны потребителя", — говорят в компании . Увеличение инвестиционной программы благодаря переходу на стимулирующий инвестиции RAB-тариф помогло значительно увеличить объемы установки "умных" счетчиков, которые помогают клиентам экономить. К концу 2021 27% клиентов компании будут пользоваться "умными" счетчиками, а уже через 9 лет все 100% клиентов без дополнительных доплат получат новые "умные" приборы учета. Отмечается также, что замена счетчиков происходит в жилых домах с морально устаревшими счетчиками и низкой точностью учета. Напомним, в 2020 году НКРЕКП утвердила новую модель формирования тарифа для операторов систем распределения — RAB-тариф, цель которого стимулировать инвестиции в развитие электросетей. * Умные счетчики позволяют, по желанию клиентов, пользоваться преимуществами ночного тарифа на электроэнергию, с его условиями можно ознакомиться на сайте НКРЕКП.