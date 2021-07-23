С 23 июля начал действовать «Закон о коренных народах Украины«. Напомним, документ расширяет статус крымчаков, крымских татар и караимов и призван помочь в деоккупации Крыма.

Как известно, они признаются законом коренными народами, которые сформированы на Крымском полуострове. Их определили по следующим критериям: сформировались на территории Украины и признают себя меньшинством, не имеют собственного государственного образования, но имеют язык, культуру, традиции и представительные органы.

Обозреватель пишет, что они получили широкий спектр прав, а именно на защиту от геноцида, насилия или дискриминации, на укрепление своих политических, социальных, культурных институтов, определять свою символику и возрождать язык, историю и традиции, создавать свои учебные заведения, изучать языки коренных народов.

Документ был подготовлен к саммиту «Крымской платформы» в пакете с другими инициативами, чтобы была законодательная база доказательств, что Крым – украинский. Закон закрепляет право этих народов на земли полуострова и право на самоопределение.

Кроме того, законом коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей, выселения или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме, принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме, поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Законом определено понятие коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Верховной Рады о законе «О коренных народах Украины».

9 июля стало известно, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №5506 о коренных народах Украины. Соответствующий документ направлен на подпись к президенту Владимира Зеленского.