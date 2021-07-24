Киевский 13-летний школьник стал победителем международной олимпиады детей — изобретателей — ученик 8 класса лицея сконструировал специального робота, который дезинфицирует поверхности и помогает бороться с коронавируса. Между тем, мальчик планирует на летних каникулах усовершенствовать свое изобретение. Об этом говорится в сюжете ТСН. Маленький вундеркинд Платон Большаков не разговаривал до четырех лет, логопеды решить проблему не могли, и тогда мама ребенка по советам специалистов начала развивать мелкую моторику рук сына. Это должно было помочь «разговорить» мальчика. Женщина покупала горы детского конструктора, и часами они вместе что-то мастерили — собирали и разбирали. И вот в итоге юный талант — золотой призер международной детской олимпиады изобретателей, которая прошла в Малайзии. Причем Платон дважды подавал свое изобретение на олимпиаду и дважды получал медали. Мальчик учится в Малой академии наук Киева. По словам преподавателя, на конкурсе были очень удивлены, когда узнали, что автором лучшего изобретения ученик 8 класса — на соревнования подавали работы старшие ребята, но те были далеко не такие интересные и качественные. Кроме робототехники, Платон занимается музыкой (играет на пианино), рисует картины, занимается программированием. День у мальчика расписан по часам, а все организовать помогает мама. Как отметил юный изобретатель, за время каникул он планирует усовершенствовать своего победного работа, и изобретение станет больше в семь раз.

Видео: 13-летний киевлянин победил в международной детской Олимпиаде изобретателей, посвященной борьбе с пандемией коронавируса Как рассказывать в Киевской МАН о своем талантливом лицеиста, Платон пришел в академию в прошлом году, и записался сразу в две секции: "Технологические процессы и перспективные технологии" в научной лаборатории криогенной техники кафедры Общей и теоретической физики Физико-математического факультета КПИ им. Игоря Сикорского; "Электроника и приборостроение» на кафедре электронных устройств и систем факультета электроники КПИ — здесь мальчик и сконструировал своего робота-дезинфектора.

Киевский восьмиклассник Платон Большаков изобрел робота для проведения дезинфекции, и победил с ним на Олимпиаде в Малайзии (фото: kman.org.ua) Как сообщалось ранее, проект Украинской победил в крупнейшем конкурсе NASA — их изобретение облегчит колонизацию Солнечной системы. Также мы писали о том, что 13-летний украинец изобрел уникальную броню для танков.