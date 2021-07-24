Курс доллара в Украине осенью может стремительно пойти вверх. Почему так может случиться — читайте ниже в нашем материале. Экономический эксперт Александр Хмелевский считает, что ситуация с валютой в стране только ухудшается. Для этого есть причины. "К сожалению, экономическая ситуация в Украине ухудшается. Рост цен на энергоносители увеличивает дефицит торгового баланса Украины. Сейчас началась закупка газа для следующего отопительного сезона. Это требует дополнительных валютных средств. Поскольку по сравнению с прошлым годом цены на газ выросли больше в 6 раз, то только на закупку газа придется потратить больше чем 6000000000 долларов ", — рассказал эксперт. Осенний локдаун скажется на курсе доллара "На курс будет влиять ситуация с погашением внешнего государственного долга. Так в сентябре Украины нужно будет погасить около 3 млрд долларов. Также происходит отток иностранных инвестиций из Украины. Осенью ожидается очередная волна коронавируса, которая приведет к локдаунив, что еще больше ухудшит экономическую ситуацию", — уверен Хмелевский. Осенью можно ожидать новую фазу мирового кризиса Эксперт предполагает, что в следующем сезоне нас ждут массовые протесты и усиление новой фазы мирового экономического кризиса. А эти причины усилят отток средств из Украины. "Осенью экономический кризис в Украине углубится, возрастет социальная напряженность, будут проходить многочисленные акции протеста. С большой вероятностью можно прогнозировать политический кризис и отставку правительства. Осенью также стоит ждать новой фазы мирового финансового кризиса. Все это усилит отток средств из Украины. Поэтому девальвация гривны осенью ускорится, а международные резервы существенно сократятся. Первая цель девальвации 30 гривен за доллар. Однако она может быть более существенной ", — резюмировал Александр. Как мы ранее писали, курс доллара продолжил падение на межбанке.