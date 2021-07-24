Сейчас идет процесс отбора посла США для работы в Украине. Белый дом объявит кандидатуру в ближайшие недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента изданию "Общественное". Он отметил, что на днях отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена. В конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без послов. "Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине — ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов включать Украины", — сказал Кент. По его словам, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. "Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат", — добавил Кент. Как известно, в последнее послом США в Украине была Мари Йованович. Ее освободили от должности в мае 2019 года. Тогда экс-президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике. С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США. Однако нового посла более чем за два года так и не назначили.