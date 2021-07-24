Дзюдоистка Дарья Билодид завоевала для Украины первую медаль на Олимпийских играх 2020 в японском Токио. 24 июля спортсменка в непростом соревновании одержала победу на татами во представительницей Израиля, и тем самым принесла "бронзу" в копилку украинской сборной. Видео решающего поединка украинском, и ее чувственные бурные эмоции после победы — в материале ниже. Сегодня 20-летняя Билодид провела четыре выступления в весовой категории до 48 кг в первый медальный день Игр, и крайние два выдались для девушки весьма нелегкими. Так, украинка сначала одолела Мию Николич из Сербии в 1/8 финала, затем взяла верх в поединке с Катариной Костой из Португалии в 1/4 финала. После этого в полуфинале "Анаконда" уступила чемпионке мира-2017 Фуни Тонако из Японии, которую в 2019-м ранее побеждала. Но на этот раз встреча закончилась для украинской спортсменки поражением. Однако Дарья оставила за собой право бороться за "бронзовую" медаль, и в решающем поединке вышла против представительницы Израиля Шири Ришон, получив по итогам победу. В сети уже появилось видео этого важного ответственного боя: Таким образом Дарья Билодид принесла Украине первую олимпийскую медаль в Токио и первую в истории независимой Украины награду в женском дзюдо. Как рассказали в пресс-службе НОК Украины и олимпийской команде, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Дарью, весь тренерский состав, его родителей "с настоящим успехом, ведь это не только первая медаль на турнире в Токио, но и историческая награда ! " Стоит заметить, что кроме физической нагрузки Билодид сегодня также чувствовала и психологическое — по нашему чемпионку мира (2018 и 2019) и чемпионка Европы (2017 и 2019) еще до начала Игр многие возлагали весьма большие ожидания. И вот такое дополнительное напряжение привело к тому, что после последней победы девушка не сдержала эмоции, дала волю чувствам, и расплакалась.

Дарья Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде 2020 в Токио 24 июля (фото: скриншот с видео Out GameVN / Reuters / facebook.com/olympicua) Сама Билодид отметила уже после получения награды, два года назад выигрывала в Японии чемпионат мира, но это совсем другой опыт — ЧМ и Олимпийские игры. Об этом спортсменка рассказала пресс-службе НОК Украины. "Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на Голден скор, это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моей Тренер, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене ", — рассказала дзюдоистка. Как сообщалось, на Олимпиаде 2020 в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.