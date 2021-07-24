Украинский спортменка Дарья Билодид завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Она получила "бронзу" в соревнованиях по дзюдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований. Японка Фуна Тонако одолела украинку в сложной борьбе за участие в главном финальном поединке. Однако Дарья оставила за собой право бороться за "бронзовую" медаль. В решающем поединке Белодед одолела представительницу Израиля. "Есть первая медаль в Токио-2020! Украинская дзюдоистка Дарья Билодид побеждает Ширу Ришон из Израиля и к званию чемпионки мира, Европы и Европейских игр добавляет бронзу Олимпиады. Поздравляем спортсменку, ее тренеров Светлану Кузнецову и Геннадия Билодида, а также всю Украину" , — отметили в НОК Украины. Обновлено В результате победу в соревнованиях по дзюдо среди женщин (до 48 кг) получила представительница Косово Дистрия Красники, "серебро" у японки Фуны Тонако, а "бронзу", кроме Билодид, получила еще и представительница Монголии Уранцецег Мунхбат. Поздравление Зеленского Президент Владимир Зеленский поздравил Билодид с важной для Украины дебютной победой. "Поздравляю Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское" золото "еще впереди!", — написал Зеленский в Twitter. Напомним, сегодня украинец Павел Коростылев показал хороший результат в соревнованиях по пулевой стрельбе, однако выбыл в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете. Расписание первого медального дня на Олимпийских играх-2020 в Токио — в материале РБК-Украина.