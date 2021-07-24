С начала прививочной кампании от коронавируса привито 3010140 человек. Из них завершили вакцинацию 1681734 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Всего проведено 4691872 прививки. За прошедшие сутки 23 июля вакцинированы 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы — 62603 человека. В течение суток работали 802 мобильные бригады, 2692 пункты прививки и 267 центров вакцинации. Ранее сообщалось, что в Киевской области открыли еще четыре новые центры вакцинации от коронавируса. Как известно, 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса.