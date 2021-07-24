Основатель SpaceX Илон Маск допускает возможность возвращения космического телескопа Hubble на Землю с помощью корабля Starship. Это может предотвратить неизбежное разрушение телескопа в атмосфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Маска. В частности, автор профильного сайте NASASpaceflight Крис Бергин задал ему вопрос о том, может ли Starship вернуть Hubble, чтобы тот не сгорел в атмосфере при падении. "Конечно", — ответил Маск. Напомним, ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA нашло вероятную причину поломки Hubble и готовился к спасательной операции. Но на этой неделе космический телескоп после ремонта вновь приступил к работе.