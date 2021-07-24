Украинка Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр. В 1/8 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Сербии Мию Николич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA.Football. Для Дарьи поединок сложился не просто, поскольку украинка получила два предупреждения от рефери и не набирала очков по ходу. Однако за 15 секунд до завершения поединка Билодид выполнила прием "Вазари", который и дал ей одержать победу. Соперницей нашей дзюдоистки в 1/4 финала станет португалка Коста. Напомним, что на Олимпиаде в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин. Также в день открытия Олимпиады — 2020 зафиксировали 19 новых случаев.