На сегодня пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 258 человек. В том числе 67 военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой. Сообщается, что она провела встречу с директором Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Кэтрин Бомбергер. "Отметила, что в результате вооруженной агрессии РФ на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 258 человек (в том числе 67 военнослужащих, резервистов) считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах", — отметила Денисова. Она добавила, что работы по их поиску должны проводиться в рамках Трехсторонней контактной группы, но процесс заблокирован российской стороной. Кроме того, омбудсмен обратила внимание на проблемы поиска пропавших без вести в Крыму и Севастополе. С 2014-го года управление Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине задокументовало 43 случая, Украина располагает данными о 11.