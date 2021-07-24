Внесение нескольких небольших изменений в утренний распорядок поможет сбросить вес — причем без финансовых сложений. Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instagram, какие привычки помогут вам эффективно похудеть. Топ-6 утренних привычек для похудения:

1. Ешьте завтрак с высоким содержанием белка

То, что вы едите на завтрак, может определить курс на весь день. Он определяет, будете ли вы чувствовать себя сытым и довольным к обеду или будете что-то перекусывать.

2. Пейте побольше воды

Начните утро со стакана или двух воды — это простой способ ускорить похудения. Так же вода помогает притупить чувство голода и снижает количество потребляемой пищи.

3. Дерзайте

Если у вас есть потребность делать это каждый день, делайте, если вас это мотивирует и сдерживает течение дня, чтобы не сорваться, то это будет тоже хороший инструмент, но главное, чтобы это не влияло на психику и сильную гонку, анализируйте и если чувствуете зависимость от этого, тогда переходите на взвешивание раз в неделю.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Будьте внимательны

Внимательность — это практика, которая включает в себя полное сосредоточение на настоящем моменте и осознание своих мыслей и чувств. Концентрация на приеме пищи помогает организму правильно усваивать пищу, не переедать, чувствовать вкус пищи и получать от нее удовольствие.

5. Делайте зарядку и контрастный душ

Это то, что поможет раскачать организм и получить от него максимальный результат.

6. Соберите с собой свой перекус и обед.

Так вы точно продержится на своем рационе.

Это то, что может сделать каждый из нас совершенно бесплатно и без зусиль.Потрибно только немного поменять свои привычки утром. Похудение — это образ жизни, а не отрезок времени. Напомним, ранее диетолог раскрыла правила здорового ужина, не повредит фигуре.