США сделали только первый шаг, запретив украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому въезд в страну. Далее могут быть новые санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента "Радио Свобода". В частности, санкции могут ввести Министерство финансов США. "То есть это не конец этой истории. И вопрос также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было НЕ все по закону у нас — это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине — это ваше дело ", — сказал Кент. Он напомнил, что бывший премьер из Украины Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США. Ранее РБК-Украина писало, что Коломойского не планируют лишать гражданства в Украине и выдавать в США.