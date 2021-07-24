Пищевые отравления летом уже стали привычным делом и многие люди относятся к своему здоровью достаточно беззаботно. Минутные гастрономические удовольствия могут обернуться катастрофой со здоровьем и даже лишить человека жизни. Об этом напомнили на странице в Facebook Центр общественного здоровья Украины и назвали главные правила, которые помогут уберечь здоровье и жизнь летом. "Что для вас важнее — временная гастрономическая наслаждение или жизнь? На первый взгляд, вопрос странный и даже абсурдно. Но! Многие люди упорно не хотят замечать опасность от употребления некоторых продуктов, которые могут привести к фатальным последствиям. Например, при покупках на пляже или на стихийных рынках вяленую, копченую, консервированную рыбу или сомнительные продукты из мяса ", — отмечают медики. Игнорирование правил безопасного питания могут привести к отравлениям, интоксикации организма и даже смерти. Основную опасность представляют продукты с ботулотоксина. И самое страшное — они никак не проявляются в продуктах — не влияют ни на вкус, ни на вид. Какие важные правила о еде летом нужно знать: 1. Поддерживайте чистоту — как продуктов, которые вы собираетесь употреблять, так и рук. 2. Разделяйте сырую пищу от уже приготовленной, чтобы избежать перекрестного загрязнения. 3. Тщательно готовьте пищу, чтобы убить все микроорганизмы. 4. Храните пищу при безопасной температуре. Горячей или холодной — во избежание размножения микроорганизмов. 5. Используйте безопасную воду и свежие продукты.

5 правил безопасного питания летом Какие симптомы говорят об отравлении Тошнота Рвота Диарея Повышение температуры Головная боль Боль в животе При проявлении таких симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Напомним, ранее мы писали о том, почему летом категорически нельзя есть шаурму и уличную еду. А также мы рассказывали о том, что Украинская рассказали, какую рыбу сейчас нельзя есть.