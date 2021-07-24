Социальная сеть Facebook превратится в виртуальную платформу с новыми возможностями взаимодействия пользователей. Apple перейдет на поддержку 5G-сетей во всех своих смартфонах, а в США пересадили первый полностью искусственное сердце. РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий. iPhone перейдут на 5G Как пишет японское издание Nikkei, американская Apple полностью откажется от 4G-версий и выпустит линейку новых iPhone с поддержкой 5G уже в 2022 году. Предполагается, что даже бюджетный смартфон SE в 2022 году получит поддержку 5G. Кроме того, стало известно об отсутствии планов по выпуску обновленных iPhone 12 mini. Выяснилось, что компактный смартфон от Apple почти не интересует покупателей. Twitter тестирует дизлайкы и интегрирует биткойн Сервис микроблогов Twitter в приложения на iOS запустил новую функцию — счетчик дизлайкив. Подчеркивается, что дизлайкы сможет увидеть только автор твита, в то время как количество лайков доступна всем пользователям. В Twitter не сообщили, планируют добавлять кнопки "за" и "против" как постоянную функцию. Между тем основатель Twitter Джек Дорси пообещал, что биткойн будет интегрирован в существующие продукты и услуги социальной сети, включая платную подписку, коммерцию и поддерживать авторов. По его мнению, именно биктойн является лучшим кандидатом на роль глобальной валюты интернету. Facebook превратится в метаверс-среда Социальная сеть Facebook в ближайшее время может превратиться в метаверс-платформу. Как отмечает Марк Цукерберг, это позволит пользователю не просто просматривать контент, а фактически находиться внутри него. Виртуальная среда метаверс разрабатывается для пользователей, которые смогут находиться в соцсети с помощью очков виртуальной реальности. "В будущем вместо того, чтобы просто делать телефонный звонок, вы сможете сидеть как голограмма на моем диване, или я смогу сидеть как голограмма на вашем диване, и это действительно будет ощущаться, как будто мы находимся в одном месте", — добавил Марк Цукерберг . Instagram начал переводить Сторис А социальная сеть Instagram добавила новую функцию, которая автоматически переводит текст в Сторис. Теперь при их просмотре автоматически предлагается перевести надписи с помощью функции "Посмотреть перевод", что отображается в левом верхнем углу. На сегодня поддерживается перевод более чем 90 языков. Clubhouse снял ограничения на регистрацию Голосовая соцсеть Clubhouse отказалась от системы приглашений для новых пользователей. Она станет открытой и любой желающий сможет завести в ней аккаунт. На этапах становления Clubhouse система инвайтов действовала, поскольку основатели новой соцсети хотели сделать ее рост размеренной и контролируемым. Китай запустил беспилотные такси и испытал космический корабль Город Шэньчжэнь на юге такси запустило сервис беспилотных такси. На данный момент в таком режиме работают 20 автомобилей, у них есть до 100 точек посадки и высадки. Пока услуги беспилотного такси бесплатные. Ими могут воспользоваться люди старше 18 лет. Кроме того, началось курсирование поезда на электромагнитах, который способен развивать скорость до 600 км / ч. На нем можно добраться из Пекина в Шанхай всего за 2,5 часа. Благодаря технологии электромагнитов поезд не соприкасается с железнодорожными линиями. Предполагается, что теперь статус самого быстрого наземного транспорта будет закреплен именно за ним. Также на этой неделе Китай сообщил об успешном тестировании нового космического корабля. Причем запуски были тайными, их детали пока не сообщаются. Известно только, что запуск суборбитальный корабля осуществлялся на северо-западе Китая с космодрома Цзюцюань, а приземлился он на территории Внутренней Монголии. В США пересадили первый полностью искусственное сердце В больнице американского Университета Дьюка трансплантировали первый полностью искусственное сердце 39-летнему мужчине. Разработкой занималась французская компания CARMAT. Трансплантат не только имеет строение идентичную сердцу (две желудочковые камеры и четыре клапана), но и работает так же. Центр полетов для украинского спутника создадут в августе Уже в августе появится Центр управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30". Сейчас идет доработка программного обеспечения подсистемы информационного сопровождения, а также подготовка персонала. "Делается все, чтобы вывод космического аппарата" Сич-2-30 "в год 30-летия Независимости Украины было выполнено", — заявил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.