ФК "Александрия" подписал контракт с полузащитником Сергеем Рыбаком. Соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба "Александрия". Сергей является воспитанником футбольной школы харьковского "Арсенала". В 80 матчах за "Арсенал" в детско-юношеской футбольной лиге забил 40 голов. В первом же своем матче за основную команду "Арсенала" во второй лиге чемпионата Украины отметился двумя голами (10 ноября 2006, «Арсенал» (Харьков) — "Ильичевец-2" (Мариуполь), 4: 1). Всего за "Арсенал" сыграл 48 официальных матчей, записал на свой счет 20 голов, таким образом уже в 18-летнем возрасте стал лучшим бомбардиром в истории команды. Летом 2008 года молодым полузащитником заинтересовались украинские "гранды" — "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), в котором он находился на просмотре еще выступая в ДЮФЛ, а также израильский "Маккаби" из Хайфы. Победителем в борьбе за игрока стало "Динамо". В столичном клубе Сергей играл за команду "Динамо-2". В первой лиге чемпионата Украины сыграл в 76 матчах, забил 13 голов. 6 ноября 2011 сыграл в основном составе "Динамо" в матче с "Металлистом". В начале 2013 года Сергей арендовал чемпион Чехии либерецкий "Слован". За команду он сыграл очень удачно: 37 матчей 8 мячей. По возвращении летом 2014 году до команды киевлян Сергей смог пробиться в основной состав. В 2017 году перешел на правах аренды до турецкого "Сивасспора", с которым уже через год подписал полноценный контракт. В данной команде он успел поиграть вместе с именитым нападающим Робиньо. дополнение Рыбак имеет опыт выступлений за сборные команды Украины юношей в возрасте 18 и 19 лет. В составе сборной Украины U-19 стал чемпион Европы 2009 года. Напомним, что украинские арбитры будут судить матчи Лиги конференций. Также украинский футболист погиб в страшном ДТП под Ивано-Франковском.