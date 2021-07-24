Газотранспортная система (ГТС) Украины готова предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа в Европу на фоне возникшего дефицита. Однако российская корпорация отказывается от этой возможности для быстрого запуска "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона изданию Forbs. "Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но" Газпром "не использует эту возможность", — сказал Макогон. По его словам, таким образом российская корпорация целью как можно скорее ввести в эксплуатацию «Северного потока — 2». Отметим, согласно договору от 31 декабря 2019 "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и на заказ "Газпрома" бронирует в ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах — 40 млрд куб. м ежегодно.