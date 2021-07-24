«Другой путь» развития Украины, который в своей статье «О будущем украинского и русского народов» предложил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, чрезвычайно проукраинский. На это обратила внимание глава Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман.

«Если эта идея Медведчука завладеет массами, несмотря на то что ему делают полную информационную изоляцию, пытаются вытеснить и забрали у него трибуну ВР, которую дал ему народ вместе с мандатом народного депутата, забрали возможность встречаться с журналистами, избирателями (а рейтинг остается высоким), это означает, что Украина сможет встать на ноги, подняться с тех колен, на которые ее поставили те, кто дали Украину в управление другим государствам, сделали из Украины, о которой Медведчук говорит, что она все-таки не Россия, анти-Россию. Украина — не Россия, но она не должна быть анти-Россией. Путин говорит, что Россия никогда не будет анти-Украиной. И Медведчук в статье говорит, что вместо того, чтобы создавать себе проблемы с соседями, с Россией и с Западом, украинская власть должна сегодня заниматься тем, чтобы решать эти проблемы, налаживать контакты, связи и взаимовыгодное сотрудничество и с Востоком, и с Западом. Медведчук еще раз подчеркивает, какую опасность принесло нам то, что Украина выступила инициатором отмены большого договора с Россией, где были гарантированы границы в тех пределах, с которыми она вышла после Беловежских соглашений. А если Россия отменит Беловежские соглашения, что мы тогда будем говорить? Этот другой путь, который предлагает Медведчук, чрезвычайно проукраинский», — подчеркнула Герман.

https://www.youtube.com/watch?v=IYKpoNPunxU&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9

Напомним, ранее Анна Герман напомнила, что председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье «О будущем украинского и русского народов» предложил другой путь развития Украины, который позволит вернуть утраченные позиции.