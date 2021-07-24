Лилия Ребрик, словно неутомимый энерджайзер успевают везде и всюду — ведущая и актриса привыкла работать на износ, но с огромным удовольствием, успевает уделять время семье и умудряется быть отличной хозяйкой! О том, как держит себя в тонусе во время цейтнота звезда написала в Instagram. Лилия рассекретила новый кинопроект, над которым сейчас работает. Так, ей досталась роль итальянского дизайнера, представителя Миланского дома моды. Она показала красочное фото со съемочной площадки и свой total white образ. Телезвезда и актриса позирует в молочном костюме, состоящий из брюк со стрелками классического кроя и асимметричной блузы с коротким рукавом. Она дополнила фэшн-лук белыми лодочками и оригинальным украшением — ожерельем-чокером.

Лилия Ребрик показала эффектный образ со съемок (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Ребрик призналась, что всю неделю провела в режиме non stop. Работа в различных проектах и бешеный график заставили Лилия постоянно быть в тонусе. "В своем рабочем коктейли я за эти 5 дней смешала: съемки концерта, съемки кино, репетиции, снова съемки. Все — до глубокой ночи или даже до рассвета. НЕ высыпаюсь, а не наедаюсь, не успеваю побыть дома, где меня всегда ждет мой надежный тыл. И никаких литров кофе, не дай Бог, энергетиков или алкоголя ", — заверила ведущая. Она отметила, что держится исключительно на адреналине. "Утром холодный лед или патчи на лицо, чтобы снять отеки от бессонницы, стакан воды и погнали дальше!" — рассекретила свои маленькие лайфхак знаменитость.

Лилия умеет быстро привести себя в форму (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "Наверное, вы на батарейках", — предположил кто-то из поклонников звезды. "На аккумуляторах. Пидзарядилася пару часов и дальше пошла", — отшутилась Лилия. "Думаю, главный секрет энергии — любить то, чем занимаешься! Усталость от этого только в удовольствие!" — уточнила Ребрик. Напомним, что ранее Лилия Ребрик захватила романических танцами с мужем в бассейне под дождем.