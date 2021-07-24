Алина Гросу активно развивает певческую и актерскую карьеры. Она окончательно перебралась в Киев, а вслед за любимой в Украине переехал и ее избранник — российский актер и режиссер Роман Полянский. Артистка полна творческих планов и энтузиазма, а завесу тайны над частной жизнью она открыла Александре Кучеренко в ее программе "33 по 3". Алина призналась, что любит поспать и неравнодушна к рок-музыки, а также считает, что успех — это не всегда счастье. Она рассекретила за что ее любит бойфренд — актер и режиссер Роман Полянский. "Я думаю, в первую очередь с мою голову, потому что она достаточно умная", — с улыбкой отметила Алина.

Роман преехал вслед за Алиной в Украине (фото: instagram.com/alina_grosu) "Мне нужно, чтобы рядом со мной со мной была честный человек, который бы меня любила", — описала идельного избранника Гросу. В первом браке певица призналась, что научилась готовить, а также повзрослела. "Брак, в принципе, ума научил", — подытожила Алина. К тридцати лет звезда планирует стать мамой. Своему ребенку она хотела бы уделять больше времени и построить с ней близкие дружеские отношения.

Алина уверяет, что никогда не делала пластику (фото: instagram.com/alina_grosu) Гросу перечислила самые распространенные мифы о себе. Например, что ее младший брат на самом деле является ее сыном, что она дважды была замужем и, конечно, о перенесенных пластических операциях (звезда категорически отрицает любое хирургическое вмешательство в облик). Также звезда рассказала о своем конфуз. Когда на сцене она потеряла юбку. Тогда Алина выступала перед офицерами и почувствовала настоящую неудобство. "Я просто сказала:" Ребята, глядя на вас, у меня все взлетает ", — вспомнила Гросу. Первый гонорар она получила в 3 года, выступая в ресторане. Тогда сумма премии составила 40 грн. Маленькая Алина просто подпевала песни, а какой-то человек решил поощрить будущую звезду. Деньги юная артистка потратила на кассеты с мультиками. Самый дорогой клип певицы стоил 40000, валюту она не уточнила.

Алина раскрыла секреты о себе Алина призналась, что ездит на авто Lexus GX 460. В месяц на свои нужды певице необходимо от 500 до 50 000 долларов. Сейчас львиную долю ее доходов составляют концерты, а не съемки в кино. Напомним, что ранее Алина Гросу в вызывающей "хищному" наряде взволновала плавными изгибами.