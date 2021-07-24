В индийском штате Махараштра прошел сильный дождь за последние четыре десятилетия. По всей стране из-за непогоды погибли уже 125 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Ливни, которые идут уже несколько дней, серьезно повлияли на жизнь сотен тысяч людей. Большие реки находятся под угрозой выхода из берегов. В талии, примерно в 180 км (110 милях) к юго-востоку от Мумбаи, число погибших возросло до 42. Обнаружили еще четыре тела после того, как оползни разрушили большинство домов в селе. "Около 40 человек все еще находятся в ловушке. Возможность спасти их живыми мала, поскольку они были в грязи более 36 часов", — сказал чиновник, отказавшийся назвать свое имя, поскольку он не уполномочен разговаривать со СМИ. При этом в стране около 90 000 человек были спасены из районов, пострадавших от наводнения.