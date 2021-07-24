Автомобиль в сильную жару нагревается, особенно когда владелец его оставляет припаркованным на самом солнцепеке. Сесть в такую машину потом становится невозможно, а некоторые части авто могут быть повреждены. Как уберечь свое транспортное средство, рассказали на странице Национальной полиции в Facebook. В первую очередь, сотрудники Нацполиции порекомендовали оставлять автомобиль в тени. Если это недоступно, то стоит воспользоваться этими советами: 1.Накрийте панель приборов и переднюю часть автомобиля от солнечных лучей — можно использовать светоотражатели шторку, разместив ее под лобовым стеклом. По возможности накрывайте также задние и боковые стекла. 2. Для защиты всего кузова следует использовать чехол-накидку. Он сохранит не только салон, но и лакокрасочное покрытие авто. Ткань должна быть светлая и под возможности — пропускать воздух. 3. Если автомобиль перегрелся, то прежде чем включать кондиционер, нужно проветрить салон — так удастся избежать резкого перепада температур. 4. Проверяйте двигатель. Перегрев чаще всего говорит о недостаточном уровне охлаждающей жидкости или о ее низком качестве. Поэтому. в первую очередь нужно заглянуть в расширительный бачок и при необходимости — долить жидкость. 5. Во время парковки на жаре забирайте из салона и багажник чувствительны к температуре предметы — аптечку с лекарствами, пластиковые игрушки, зажигалки, аэрозольные баллончики, продукты и газированную воду. 6. Не забывайте, что под солнцем нагревается не только салон, но и шины. Нагретую резину, которая сталкивается с расплавленным асфальтом, может просто разорвать горячий воздух внутри колес. Поэтому летом необходимо уменьшать давление в камерах и регулярно его проверять. Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать о техосмотре перед границей. А также рассказывали о том, что в Киеве начали массово штрафовать водителей — кого и за что.