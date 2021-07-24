Многие мамы моют волосы детям своими же шампунями — на волосы оно и есть волосы, какая разница, мыть? А разница есть! Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram рассказала о тонкостях ухода за детскими волосами. Кожа головы ребенка имеет совсем другой водно-липидный баланс — в ней больше воды. Сальные железы производят совсем небольшое количество кожного жира, поэтому мытье волос происходит, как правило, один раз в неделю. Поскольку кожа головы ребенка не бывает жирной и этот жир не накапливается на поверхности кожи головы, то достаточно мягкого шампуня без содержания того же лаурилсульфата натрия.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) В период полового созревания, на фоне изменения гормонального фона, сальные железы начинают активно работать и производить кожный жир. Может появиться излишняя жирность кожи головы и перхоть. Именно в это время нужно менять уход за волосами. шампунь Шампунь для подростка должен быть мягким, для нормальных волос. Потребности в глубоком очищении нет, но если появилась перхоть, то можно использовать пилинг для чувствительной кожи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Бальзам и кондиционер. Если волосы длинные с сухими кончиками, то нужно ввести в уход бальзам или кондиционер. Некоторые мамы считают, что в 10 лет рано еще использовать бальзамы. Не рано, если волосы путаются. Возникают трудности в расчесывании, а затем и ломкость волос. В период полового созревания происходит смена волос, с детского на терминальный, поэтому может наблюдаться усиление выпадения волос. Не паникуйте! Это нормальный процесс. Что бы исключить любую патологию обратитесь к трихологу. Напомним, что ранее косметолог Яна Смирнова рассказала правду о тканевые маски и научила их делать самостоятельно.