Похмелье часто воспринимается не слишком серьезно: почти у каждого бывает, и почти у всех проходит. А зря, это состояние может быть очень опасным. Симптомы похмелья схожи с симптомами сердечной недостаточности, рассказала в своем блоге в Instagram нутрициолог Анна Биоториум. Для сравнения: повышение артериального давления; одышка потливость; холодные конечности; тремор рук, беспокоят боли в области сердца; проблемы со сном. Так вот, если вы в состоянии похмелья, то очень легко пропустить проявления сердечной недостаточности. Поэтому мой вам совет — не пейте, ну а если пьете, то делайте это умеренно.

Чем помочь себе утром, после бурной ночи (фото: pexels.com) Чем поддержать организм, если пьете алкоголь До и после застолья выпить комплекс витаминов группы В. Без них не будет хорошего выработки ферментов, перерабатывающих алкоголь, а также фазы детоксикации будут работать недостаточно хорошо. А если ферменты вырабатываются плохо (или фазы детоксикации печени работают плохо), то похмелье вас ждать даже из малого количества выпитого. Накануне обязательно примите цинк, он также участвует в вышеназванных процессах. Янтарная кислота — как до, так и после. При сильном похмелье — каждые 3:00 по 2 таблетки, оказывает метаболическое, антиоксидантное, антигипоксическое действие. Расщепляет токсины и стимулирует образование энергии. АЦЦ лонг — предотвращает побочные эффекты, вызванные токсичными веществами, которые снижают уровни глутатиона. А алкоголь подавляет глутамин. И когда вы перестаете пить, организм будет работать сверхурочно, чтобы увеличить уровень глутамина, поэтому, в конце концов, вы будете чаще просыпаться, а сон будет весьма прерывистым. Возвращение глутамина способствует появлению усталости, дрожь, тревожности, беспокойства и даже повышению артериального давления, часто ощущаются во время похмелья. Может привести к инсульту: нутрициолог предупредила, чем не заниматься в жару Расторопша. В ней содержатся силимарин и силибин — антиоксиданты, помогают защитить печень от токсинов, в том числе, от воздействия алкоголя. Силимарин не только увеличивает уровень глутатиона, но и помогает регенерировать клетки печени. Витамин С. Алкоголь и курение истощают запасы витамина С, а он важен для уменьшения окислительного процесса в печени, вызванного алкоголем. Глутаргин, стимулирует утилизацию алкоголя. Пейте больше воды, ешьте, на пустой желудок алкоголь всасывается быстрее, не забывайте о электролиты, кокосовая вода, минеральная вода, рассол ферментированной или квашеной капусты. Физические упражнения, если нет сил, хотя бы пройдитесь. Токсины выходят с потом. Имбирный чай поможет снять тошноту. Ранее нутрициолог рассказала, как питаться при отеках, чтобы они быстрее сошли.