Надя Дорофеева стала для шануальникив иконой стиля уже давно. Она одинаково хороша в трендовых объемных аутфит и соблазнительных сценических нарядах, а ее фигура — предмет зависти и восхищения многих девушек. Певица часто искусно подогревает интерес к себе не только новыми музыкальными работами, но и горячими фото и видео, которые тут же берутся обсуждать ее фаны. Так, новые фото, опубликованные в Instagram Нади, буквально взорвали сеть. Певица показала, в чем выступила на масштабном концерте под открытым небом "Вечер премьер. Летняя серия". Образ звезды был по-настоящему жарким: прозрачное белое платье-рубашка с объемными рукавами, под которым угадывались очертания белья, черный корсет, декорированный атласными бантиками. Значительное декольте, копна роскошных локонов, макияж с акцентом на глаза, подведенные аккуратными широкими стрелками сделали кукольный образ Нади особенно привлекательным. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva) "Какая же ты красивая", — не устоял перед соблазнительным видом жены Владимир Дантес. С ним были солидарны Леся Никитюк, Ирина Горовая, Тимур Родригез и другие звездные коллеги Нади. Поклонники звезды также не смогли пройти мимо сексапильного образа своей любимицы и с трудом подбирали эпитеты. Этот наряд нереально красивое Слишком красивая Обалдеть Надежда Владимировна, вы прекрасны Сладкая вата Ягодка сладкая Наряд очень необычные Надя, ты просто секс Конфетка Ты шикарно выглядишь Напомним, что ранее Надя Дорофеева в нежном и романтичном комплекте засветила плоский животик и стройные ножки.