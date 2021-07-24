Надя Дорофеева стала для шануальникив иконой стиля уже давно. Она одинаково хороша в трендовых объемных аутфит и соблазнительных сценических нарядах, а ее фигура — предмет зависти и восхищения многих девушек. Певица часто искусно подогревает интерес к себе не только новыми музыкальными работами, но и горячими фото и видео, которые тут же берутся обсуждать ее фаны. Так, новые фото, опубликованные в Instagram Нади, буквально взорвали сеть. Певица показала, в чем выступила на масштабном концерте под открытым небом "Вечер премьер. Летняя серия". Образ звезды был по-настоящему жарким: прозрачное белое платье-рубашка с объемными рукавами, под которым угадывались очертания белья, черный корсет, декорированный атласными бантиками. Значительное декольте, копна роскошных локонов, макияж с акцентом на глаза, подведенные аккуратными широкими стрелками сделали кукольный образ Нади особенно привлекательным. Посмотреть эту публикацию в Instagram