Курс доллара на межбанке в продаже 23 июля 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,06 гривен за доллар, курс в покупке до 27,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,83 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,0400 — 27,0600 грн / доллар, евро 31,8098 — 31,8333 грн / евро, российский рубль 0,3667-0,3671 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 21 июля 2021 закрылись в диапазоне: 27,1500 — 27,1700 грн / доллар, евро 32,0750 — 32,0986 грн / евро, российский рубль 0,3677 — 0,3683 грн / рубль . курс НБУ НБУ резко понизил курс доллара. Официальный курс гривны к доллару на 26 июля установлен на таком уровне: 27,048 гривен за 1 доллар (-0,1435 грн). При этом курс доллара на 23 июля составляет 27,1915 гривен за 1 доллар.