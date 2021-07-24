Стали известны имена спортсменов, которые получили первые медали на Олимпийских играх 2020 в Токио. Уже состоялся финал по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин. Информация о первых олимпийских медалистов — в материале РБК-Украина. Так, соревнования по пулевой стрельбе стартовали в 2:30 по киевскому времени. Они проводятся среди мужчин и женщин. Первые победители среди женщин: "золото" — цинга Янг, Китай "серебро" — Анастасия Галашина, Олимпийский комитет России "бронза" — Нина Кристен, Швейцария Финальные соревнования среди мужчин начнутся в 9:30. Там будет представлена и украинская сборная. "Украинец Павел Коростылев с четвертым результатом выходит в финал стрельбы из пневматического пистолета 10 м", — сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины. Напомним, сегодня на Олимпиаде стартовал первый медальный день. Украина имеет реальные шансы на "золото". Подробнее о расписании соревнований Олимпиады читайте в материале РБК-Украина. Ранее также сообщалось, где и когда смотреть Олимпиаду-2020.