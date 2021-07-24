Еще 17 человек на Олимпийских Играх в Токио заболели коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев с начала этого месяца составила 123. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo. Среди новых больных 14 подрядчиков и два человека из числа официальных лиц. Также среди больных один спортмен, однако его имя не называется. Известно, что он не жил в олимпийской деревне. В то же время, он не является участником сборной Японии. Ранее сообщалось, что в день открытия Олимпиады-2020 зафиксировали 19 новых случаев. Добавим, в Олимпийских сборных Чехии и Нидерландов произошла вспышка коронавируса.