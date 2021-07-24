С 27 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это возможно в соответствии с решением Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия КУЛЕБЫ в Twitter. На въезде в страну потребуется свидетельство о полном вакцинацию или свежий отрицательный тест. "Испания с 27 июля открывается для Украинской согласно решению Совета ЕС. Безвизовые возвращается. Свобода путешествий украинский — среди приоритетов МИД", — отметил Кулеба. Ранее, согласно рекомендациям Евросоюза, Франция открыла границы для украинских туристов. Кроме того, власти Нидерландов позволила с 22 июля въезд в страну украинском с любой целью. В какие страны ЕС уже могут ехать украинцы этим летом — в материале РБК-Украина.