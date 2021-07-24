В регионах запада Германии, пострадавших от наводнения в середине июля, около 30 000 человек по-прежнему лишены доступа к электричеству и питьевой воды. Волонтеры на местах заняты в первую очередь подготовкой условий для возвращения людей в вынужденно покинутые ими дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Специалисты испытывают на прочность уцелевшие здания, а также проверяют наличие в них газа, электричества, воды и работающей канализации. Кроме того, спасатели пытаются пополнить запасы питьевой воды путем очистки речной. Этим занимаются, в частности, в больнице города Бад-Нойенар, что тоже пострадала от наводнения. К утра 24 июля количество жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек. Однако эти выходные синоптики прогнозируют новые ливни. Напомним, РБК-Украина писало о том, что наводнение в Германии стала крупнейшим стихийным бедствием за 50 лет. На сегодня ущерб уже достиг не менее 2 млрд евро.