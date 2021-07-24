В Украине есть участки трасс и места, где аварии происходят довольно часто. И не всегда катастрофы связаны с плохим дорожным покрытием или состоянием трассы в целом. Какие трассы в Украине стали самыми опасными в период с 1 января по 31 мая 2021, рассказали в ТСН со ссылкой на данные Opendatabot. Таких трасс в Украине оказалось целых пять и за пол года там произошло более 1300 ДТП с травмированными или погибшими людьми. Первой дорогой в списке стоит трасса М-06 Киев-Чоп (на Будапешт, через Львов, Мукачево, Ужгород). За первую половину 2021 там произошло 176 аварий, смертельных — 38 ДТП. На втором месте оказалась трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский (дорога на Ростов-на-Дону). Там произошло с начала года 92 аварии, из них 28 — смертельных. Третью позицию заняла трасса М-05 Киев-Одесса. 68 аварий с травмированными и 22 — с погибшими. На четвертом месте оказалась трасса М — 12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу). За пять месяцев 2021 — 68 аварий, из них 18 — с летальным исходом. Замыкает пятерку самых опасных трасс в Украине дорога Н-03 Житомир-Черновцы. В 2021 году там произошло 44 аварии, из них — 14 смертельных ДТП.

Самые опасные трассы в Украине Напомним, ранее мы сообщали о том, что Молдова в год перекроет трассу, которая соединяет Украину и Румынию. А также мы рассказывали о том, что участок трассы Киев-Одесса обвалилась из-за смещения и будет закрыта до 3 августа.