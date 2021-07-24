Олимпиада 2020 началась в японском Токио, и сегодня состоится первый день соревнований, на котором спортсмены будут бороться за медали в разных видах. Всего 24 июля на старт выйдут 18 украинских олимпийцев. Какое расписание Игр и в каких видах спорта будут соревноваться представители Украины — читайте в нашем материале ниже. В субботу в первый медальный день XXXI летней Олимпиады всего разыграют 11 комплектов медалей. Трансляция соревнований идет на телеканале "UA: Первый". Все результаты-онлайн можно увидеть на официальном сайте ОИ-2020. В каких видах спорта и когда выходить украинцы на Играх 24 июля — расписание: Фехтование В три часа утра (по киевскому времени) на личных соревнованиях на шпагах показала себя Елена Кривицкая. Поединок за "бронзу" начнется о13.50, а финал намечается на 14.45. спортивная гимнастика С четырех утра до четырех дня идет квалификация у мужчин Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Евгений Юденков и Петр Пахнюк. Велоспорт Групповая гонка с 5: 00 до 12: 15 у мужчин. Представляет Украину Анатолий Чертополох. дзюдо Титулованная украинская дзюдоистка, чемпионка мира (2018 и 2019) и чемпионка Европы (2017 и 2019) Дарья Билодид выходила в пять утра (в весовой категории до 48 кг). А от мужчин на татами выходил Артем Лесюк (до 60 кг). Финальный блок состоится в 11.00. Бокс В 6:50 в 1/16 финала от Украины выходил Николай Буценко (до 57 кг). Академическая гребля В пять утра Игорь Хмара и Станислав Ковалев продемонстрировали свои умения в парной двойке в легком весе (предыдущие заезды). пулевая стрельба В семь часов утра состоялась стрельба (мужчины) из пневматического пистолета — 10 м. Украину представляли Олег Омельчук и Павел Коростылев. Финал — в 9.30. Конный спорт С 11:00 по 16:15 должен состояться выездка (личные соревнования). От Украины будет Инна Логутенкова. Настольный теннис В 13:30 — мужчины, одиночный разряд (раунд1): Коу Лей. В 15:45 — женщины, одиночный разряд (раунд 1): Анна Гапонова. теннис В пять утра в одиночном разряде (раунд 1) — Даяна Ястремская (корт 6, матч 1), а в парном разряде (раунд 1) — Даяна Ястремская / Элина Свитолина (корт 6, матч 3).

Украинская олимпийская сборная на церемонии открытия игра 2020 в Токио (фото: noc-ukr.org) Ранее мы публиковали яркие кадры с церемонии открытия Олимпийских игр 2020 и видео, как выходила сборная Украины.