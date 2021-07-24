Завершились соревнования по пулевой стрельбе среди мужчин. Олимпийским чемпионом стал иранец Джавад Форугхи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию. "Серебро" в соревнованиях получил Дамир Микец из Сербии. "Бронзу" завоевал Господин Вэй из Китая. Украинец Павел Коростылев показал хороший результат, однако выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете. Ранее сообщалось, кто получил медали среди женщин в пулевой стрельбе. Напомним, сегодня на Олимпиаде стартовал первый медальный день. Украина имеет реальные шансы на "золото".