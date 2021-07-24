Под Одессой на вокзале показали огромную очередь на электричку — многие сотни людей полностью заняли практически весь перрон, ожидая прибытия пригородного электропоезда. Фото очереди 23 июля опубликовано в паблик "Станция Одесса-Восточная" в Facebook. Такое собрание пассажиров, которые пришли на утренний рейс в Одессу, зафиксировано на вокзале поселка Котовского. "Дорога жизни из поселка Котовского. На электричку 23.07.21", — подписанный кадр.

Очередь на электричку в Одессу из поселка Котовского (фото: facebook.com / Станция Одесса-восточная) Пользователи сети уточнили, что речь идет о электричку, которая курсирует по маршруту "Восточная — Шевченко — Сортировочная — Пересыпь — Слободская — залог 2 — Поездная — Малая — Железнодорожный вокзал". Такой рейс обычно пользуется наибольшим спросом в утренние часы (7:40), но, как отмечают местные жители, подобного аншлага на вокзале они не вспоминают. "Сегодняшняя очередь на электричку из поселка Котовского, еще никогда электричка не пользовалась таким спросом", — пишут очевидцы. Также в интернете выложили и другие фото такой большой очереди.

Очередь на электричку в Одессу из поселка Котовского (фото: t.me / facebook.com) В комментариях местные жители делятся опытом и впечатлениями от таких поездок в популярном рейсе под Одессой, и отмечают, что если выбрать рейс чуть раньше — то подобных столпотворений на вокзале обычно не наблюдается. Сегодня "поскотовська" электричка пользуется максимальным спросом 10 без билета, 14 — с, по студак -50% Я сегодня дебютировала в данном виде транспорта. Быстро, не жарко. С Одесса-Восточная. Вот, теперь думаю, может все время так на работу ездить. Правда, приехала на час раньше, зато счастлива. Так электрички всегда пользуются спросом, если хотите, чтобы было меньше людей, садитесь на те что до семи утра приходят на Восточную или Шевченко, все что после семи — набирает кучу народа. Ранее сообщалось, что 23 июля Укрзализныця предупредила о задержке движения поезда из-за аварии на Закарпатье. Напомним, ранее мы писали о том, что пассажирам продали билеты на места, которых нет в поезде.