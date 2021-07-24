Полиция возбудила уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Кривом Роге. Производство зарегистрировано по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. По предварительным данным, возгорание возникло в хозяйственной комнате на первом этаже трехэтажного дома-пансионата. Огонь повредил имущество на площади 16 квадратных метров. "Сейчас причины возгорания выясняются. Полиция начала необходимые проверки для установления всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что около 3:00 в доме престарелых возник пожар. Спасателям пришлось виносты пожилых людей на свежий воздух. Всего эвакуированы 22 пожилых людей и 3 медработников.